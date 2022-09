Elizabeth Otavalo comparecerá mañana a la Asamblea Nacional

Otavalo cuestiona el cierre del edificio donde murió su hija

"Siempre me pregunta por lo que pasó. Me dice ¿qué va a ser de nosotros? Entonces ahí estoy yo vamos a salir adelante. Tiene su abuelo que lo acompaña constantemente . Su padre también se acercó por el tema de la custodia y las visitas", dijo.

La madre de la abogada Bernal cuestionó la medida de que implementó el Gobierno hoy de cerrar simbólicamente el sitio en donde murió María Belén Bernal . "No entiendo, quizás ellos tienen otra perspectiva ¿qué tiene de simbólico? Esto no es de cerrar o inaugurar una clase o una aula, esto es un asesinato que se cometió en la Escuela Superior de Policía ".

Mensaje al teniente Cáceres

Ella contó que su hija y Cáceres se conocieron hace más de cinco años luego de que fueron víctimas de un robo en su vivienda en el sur de Quito. El oficial llegó a tomar procedimiento y comenzaron a tener una amistad.

La familia del oficial no se ha comunicado con Otavalo. Solamente se vieron cuando los padres del oficial rindieron su versión hace más de una semana. "Le pregunté a su madre, señora si sabe algo, por favor avíseme. Me contestó no sé nada, desconozco donde está. Lloraba y se lamentaba".

Otavalo le envió un mensaje al teniente:

"Germán, por Dios, ¿qué pasó con mi hija? ¿quién te ayudó? ¿por qué le hiciste tanto daño si lo único que hizo ella es amarte? Dame respuestas y donde quiera que estés te suplico, con las manos, ¿qué pasó? ¡Justicia para mi hija!".

Mire la entrevista: