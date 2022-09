Gonzalo Matovelle, abogado de la familia Bernal: "María Belén adoraba al teniente Cáceres"

Los amigos y familiares de María Belén Bernal pidieron a las autoridades que el caso no termine en la impunidad y se redoblen los esfuerzos para dar con el paradero del teniente Germán Cáceres del Salto, esposo de la víctima y principal sospechoso en el caso.

El abogado de la familia Bernal, Gonzalo Matovelle, dialogó con Ecuavisa.com y contestó varias interrogantes.

¿Se ratifican los resultados de la autopsia que Belén murió por estrangulamiento?

Sí, efectivamente fue una muerte por asfixia. Ese es el resultado de los análisis en este punto.

¿Qué otras heridas o golpes tenía?

Se encontró un traumatismo en el cráneo, pero no comprometió el hueso de la cabeza y el cerebro estaba intacto. Hay una fractura de la tibia izquierda, pero eso es post mortem, seguramente por el manejo del cuerpo. La causa de muerte definitiva, es estrangulamiento como suele ocurrir en este tipo de casos.

¿Usted era amigo de María Belén?

Era mi socia. Entonces yo tuve interacciones con Cáceres.

¿Cómo se comportaba el oficial?

Es un tipo raro, la verdad. A ratos dócil y sumiso, pero seguramente ya en la Escuela Superior ya no era el esposo de María Belén Bernal, sino el instructor. Entonces, seguramente cuando llega María Belén y ahí se da el reclamo, él ejerce su poder y por eso es que para nosotros es un femicidio agravado. Efectivamente hay una relación de familia y confianza.

¿Cómo era la relación de María Belén con su esposo?

Ella adoraba a Germán Cáceres, lo adoraba, lo adoraba. Él era su marido, su familia. Por eso es que este tipo abusa y pasó lo que conocemos.

¿Considera él necesitó la ayuda de más gente para subir el cadáver el cerro Casitagua?

Es muy probable que eso haya ocurrido, pero sí tenemos la certeza de que Cáceres no actuó solo. ¿Cuál es el grado de participación de quien lo ayudó?, es algo que se sigue definiendo y develando.

Se conoce que Germán Cáceres salió de la Escuela Superior de Policía en un vehículo de una tercera persona, ¿qué pasa con eso?

Todavía no se ha definido con certeza a quien pertenece. Entiendo que la Fiscalía tiene sospechosos, pero hasta ahora no se lo ha puesto en registro.

¿Ustedes revisaron el sistema de cámaras de la Escuela de Policía?

Sí se lo ha revisado. Los peritos también con personal de Criminalística y Dinased. Efectivamente se entiende que hay un auto que no es el de María Belén Bernal, pero también hay que recordar que el auto en el que se traslada Cáceres es el de María Belén.

¿En dónde está el carro de la abogada?

Ahora está a cargo de la Policía y la Fiscalía porque hubo una pericia. Nosotros ya pediremos que se lo entregue a la familia. Todo esto se desarrolla minuto a minuto y estas son las cosas que la familia tiene derecho a pedir.

¿Cuántos días se quedó el carro de la víctima en la Escuela Superior de Policía, luego de lo que pasó?

A ver. Todo ocurrió la madrugada del 11 de septiembre y Cáceres llega con ese auto a su casa en la noche del 11 y regresa en ese carro el lunes 12 a la Escuela Superior de Policía. Después cuando se le presiona a que presente la denuncia, él sale en su moto y el auto de María Belén se lo lleva Elizabeth a su casa para resguardarlo. Luego pasó a la Fiscalía y Policía para las pruebas, entre ellas una de luminol y otras.

¿Está cotejado de quién es el auto en el que salió Cáceres de la Escuela de Policía?

En este instante se está verificando. Entiendo que la Fiscalía tiene personas de interés ahí, con respecto de quien es el auto y quien ha participado.

¿Ya se sabe quien llamó a María Belén para que acuda a la Escuela de Policía?

No, no se sabe, pero efectivamente el criterio de todos, nosotros como defensa y el grupos que están con nosotros porque somos abogados, son activistas y otras organizaciones, es que alguien llama a María Belén para que vaya a la madrugada, me imagino para encontrarle a Cáceres, porque es la única explicación que nos da para que ella salga de la forma en que sale y a la hora en que sale a la Escuela Superior.

