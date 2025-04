Con respecto a los celulares , según el Consejo Nacional Electoral ( CNE ), los votantes serán advertidos de que no pueden usarlos al momento de sufragar. Los ciudadanos lo pueden llevar. Ni los policías ni los militares podrán decomisar esos dispositivos.

Otra duda permanente en elecciones es ¿qué pasa si no voto? .

Todo estas causas deben estar respaldadas con documentos y además se deberá completar un formulario de justificación de inasistencia.

Las multas por no votar no generan intereses, sin embargo, se acumulan. Es decir, si no votaste en la primera vuelta, pero vas a votar en esta, ya eres sujeto de multa.

Las multas del proceso electoral 2025 podrán ser pagadas a partir de junio o julio. Las penalizaciones de procesos anteriores pueden ser pagadas en cualquier momento.