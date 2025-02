Tres presidenciables, Andrea González Nader, Iván Saquicela y Luis Tillería, han asegurado que sí impulsarán una nueva Constitución como su principal carta, pero no todos respaldan esta idea.Henry Kronfle, Juan Iván Cueva, Daniel Noboa, Leonidas Iza, Pedro Granja y Wilson Gómez consideran que no es una herramienta necesaria o urgente para mejorar la estructura del Estado. En cambio, otros siete candidatos no la incluyen en sus planes de gobierno, pero no descartan utilizarla en algún momento si el contexto social lo amerita.

