Segmento de debate: mensaje final

Cada candidato cuenta con 30 segundos para enviar un mensaje final y cerrar el debate con reflexiones y compromisos.

- Cristina Carrera: "Les quiero dejar un mensaje de esperanza, para que confíen en el proyecto que estamos presentando (...) Recuerden, sin seguridad no tenemos nada".

- Diego Borja: "¿Vamos a permitir que Ecuador se convierta en un narcoestado? ¿Vamos a permitir que sigan matando y desapareciendo a nuestros niños? No, no podemos seguir confiando en un mentiroso compulsivo. Es la última oportunidad para revivir al Ecuador"

- Pacha Terán: "El Ecuador que queremos es posible, con trabajo, con seguridad, con salud, pero sobre todo, respetando los derechos de la naturaleza (...) Escuchamos, pero sí juzgamos. Noboa y Correa, se acabó su tiempo".

- Dallyana Passailaigue: "Solo ustedes pueden decidir si quieren empezar a vivir bien o seguir viviendo mal. Si quieren empleo y que su dinero les alcance para más o no. Si quieren sentirse seguros o no. Si quieren atención a la salud o no".

- Alejandra Rivas: "El Ecuador no espera. Está en ti decidir (...) Hay que ir y votar lejos de la polarización"

- Lucía Vallecilla: "La ética y la moral no se negocian".