Elecciones Ecuador 2023: Virgilio Saquicela y Patricio Carrillo buscan llegar a la Asamblea pese a las críticas

No obstante, frente a las críticas en su contra, Carrillo ha asegurado que esto no le impide presentarse en los comicios como candidato por el Movimiento Construye, cuyo binomio presidencial es Fernando Alcibiades Villavicencio y Andrea González .

En el primer caso, el excomandante de la Policía Nacional busca una curul pese a que fue censurado a través de un juicio político, el pasado 23 de febrero. Eso implica que no podría ocupar cargos públicos durante dos años, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

He aceptado ser candidato a asambleísta nacional. Debemos avanzar hacia un país de progreso, sostenible, inclusivo, seguro y democrático. #Ecuador necesita legisladores preparados y decentes que trabajen por intereses ciudadanos. La gente buena se une y construye un mejor futuro. pic.twitter.com/75gS79nz26

"Yo no estoy postulando para un cargo público, estoy presentando mi candidatura y he aceptado participar en una elección popular. Será el pueblo ecuatoriano quien tendrá que decidir, no una Asamblea totalmente deslegitimada", manifestó Carrillo.

¿Qué ocurre en este caso? ¿Es posible que el exministro de Guillermo Lasso? Para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hay causas de descalificación que son de origen; es decir, de inhabilidad al momento de presentar las candidaturas.

"Entre las causas de inhabilidad de las candidaturas no está el juicio el político, por tanto, esta es una causa de inhabilidad posterior que debe aplicarse en el caso de ser electo a la Asamblea Nacional. La Legislatura es el escenario en donde debe debe resolverse y debatirse este tema", manifestó Aguinaga a Ecuavisa.com

Este 15 de junio de 2023, el Consejo Nacional Electoral confirmó que la Revolución Ciudadana, movimiento del correísmo, presentó la primera objeción contra la candidatura de Patricio Carrillo.

Lo que procede es notificarle para que ejerza su derecho a la defensa y dar contestación a los argumentos, esa información pasa a conocimiento del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).