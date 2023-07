Karina Ponce, exconsejera de Participación Ciudadana invitada al programa, expuso que el plan de gobierno del exasambleísta independiente no describe en su totalidad cómo sería la política internacional del Ecuador. Por ello, dice, “es preocupante no saber cuál será el comportamiento de país en temas económicos con el resto del mundo”.

Por ello, el aspirante a la Presidencia advirtió que, de ser necesario, cancelaría el acuerdo avanzado por el gobierno de Guillermo Lasso . "No podemos seguir con los acuerdos con China si dejamos de lado toda una carpeta que señala varios casos de corrupción", dijo Villavicencio.

Fernando Villavicencio, por ejemplo, enfatizó varios puntos económicos y de relaciones exteriores que, dice, no dejará pasar durante su gobierno. En el programa Políticamente Correcto Electoral de este domingo 30 de julio, el presidenciable por Construye expuso que detendría la suscripción del acuerdo comercial con China porque nunca se aclararon todos los casos de corrupción denunciados con las empresas de ese país.

Sin embargo, el presidenciable asegura que el caso aún no está resuelto , por lo que llama a las instituciones judiciales a buscar el responsable del frecuente asecho hacia varios líderes seccionales.

El fatídico suceso puso en cuestionamiento la labor investigativa de Fernando Villavicencio y la comisión que presidió hasta el 14 de mayo de 2023. Pero el candidato aseguró que dichas denuncias que hizo en enero pasado fueron por información que la Policía Nacional había entregado a los medios de comunicación y que no fueron por investigación propia.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, no cree que Fernando Villavicencio pueda alcanzar una mayoría en la Asamblea Nacional en el posible caso de ser presidente.

Para ello, dijo el analista, el siguiente gobierno deberá buscar un camino donde se priorice a los ciudadanos y así alcanzar una sola gobernabilidad. “La única salida que tienen los ecuatorianos para alcanzar la gobernabilidad es elegir a un presidente y una Asamblea que provengan del mismo partido político, pero eso no va a suceder”, dijo Alarcón.

El candidato respondió que no será necesario tener una mayoría en el Parlamento, sino concertar un gobierno de coalición entre los demás bloques que no sean los socialcristianos y correístas. “Entonces, seremos mayoría, pero sí creo que nuestro movimiento conseguirá un bloque fuerte, no soy tan pesimista”.

Lo anterior abrió la duda de Karina Ponce, pues piensa que se podría repetir una crisis política entre poderes como le sucedió a Guillermo Lasso. “Yo fui el más feliz después de la muerte cruzada”, dijo Villavicencio, y aseguró que, pese a tener una mayoría opositora en el Legislativo, es hábil para llegar a acuerdos por el progreso.

Finalmente, los dos panelistas mostraron su inquietud porque el “proyecto estrella” de Villavicencio, es decir, dar más fuerza a la Unidad de Análisis Financiero hasta convertirla en una estructura poderosa para identificar el mapa del delito y a los “delincuentes de cuello blanco”, se convierta en una herramienta de persecución a opositores. Villavicencio dijo que él no replicará lo que Correa hizo cuando fue presidente.

