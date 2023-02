Alcaldes que buscan reelección emiten discursos homofóbicos y machistas: uno llamó "plaga" a la comunidad LGTBIQ+

"No quisiera que mi hijo esté besando a un hombre, no quisiera que mi hija esté entre mujeres abrazándose y besándose. Eso no existe", dijo Ugsha, que se presenta a la reelección por la lista SUMA 23.

Durante el discurso proselitista para pedir el voto a su favor, Ugsha también tuvo otras expresiones homofóbicas como que "no quisiera que sea hermafrodito, no quisiera que mi hijo este manoseando a otro varón".

PROFUNDO RECHAZO DE LA COMUNIDAD

'MADRES CON CALENTURA'

“Como tengo amigos de mi edad que tienen hijos chiquitos, yo siempre preguntó cómo está la familia. Ellos me dicen: ‘mi hijo está enfermo, o mi hija está enferma, y mi esposa fue al pediatra’. Todo el tiempo esos muchachos están enfermos y me dicen que tienen calentura.

CONDUCTA MACHISTA CONTRA UNA PERIODISTA

Fundamedios también registró que Víctor Manuel González, candidato para la reelección de la ciudad de Zamora, tuvo una actitud machista con la periodista Ana Lucía Freire, de Zeta Radio, durante una entrevista electoral.

El político le dijo a la periodista: «No se nos altere», y le dijo que la veía «preocupadita» por los números.

En tono de explicación, le dio su versión de la diferencia de dos planes y luego dijo que no se confunda. También le pidió tranquilidad. “Dígale a su amigo o amiga que le dé agüita de matico”, dijo.

La periodista le respondió: “Estoy sola, señor, no sea grosero, no estoy alterada y le pido, por favor, no me trate de esa manera”. Le recordó que él, al ser una autoridad, tiene que rendir cuentas.

Esta actitud encaja dentro del menosprecio masculino (en inglés ‘mansplaining’): un acto de micromachismo que consiste en responder algo como si la otra persona (generalmente una mujer) fuera estúpida.

El próximo 5 de febrero están llamados a las urnas unos 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS.

A la vez se votará el referéndum impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia y medio ambiente.