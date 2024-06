El CNE aprueba registro electoral preliminar para los comicios de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este lunes 3 de junio el registro electoral preliminar para los comicios de 2025. En este documento se establece el número de ciudadanos habilitados para votar en febrero próximo, los cambios de domicilio y las personas que pasaron al registro electoral pasivo.

El organismo indicó que más de 13,7 millones de personas estarían habilitadas para sufragar, sin embargo, ese número será o no ratificado el 13 de agosto, pues las organizaciones políticas podrán presentar este mes alguna objeción con respecto a este padrón preliminar.

En el registro electoral se determina además el número de ciudadanos con 16 años que ya pueden sufragar, la cantidad de personas fallecidas o que perdieron sus derechos electorales y la inscripción de extranjeros.

Con respecto al registro electoral pasivo, se trata de un listado de los ciudadanos que no han sufragado en las últimas cuatro elecciones y que no han realizado algún trámite ante el CNE durante este periodo. Si una persona se encuentra en esta nómina, no podrá votar en febrero próximo.