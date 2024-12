El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no sabe si se podrán llevar a cabo las elecciones 2025 en Venezuela, mientras que en México se realizarán con "absoluta normalidad" y están descartadas en Israel y Nicaragua.

Atamaint explicó que, debido al calendario, ya han pedido a Cancillería una actualización sobre si hay o no una respuesta positiva por parte de Venezuela, "ya que el 16 de enero deben salir los kits técnicos para las pruebas y para los simulacros".

"Si no tenemos el beneplácito del Gobierno de Venezuela, lamentablemente no se podrá hacer elecciones porque no tenemos cómo entrar a ese país", reconoció Atamaint.

"No tenemos ni oficinas ni personal para poder hacerlo. Aunque haya la buena voluntad de una embajada, en este caso de Suiza, no podemos entrar si no nos dan el beneplácito para llevar adelante una jornada democrática", señaló.

