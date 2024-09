Durante el programa POLÍTICAMENTE CORRECTO del 1 de septiembre, los expertos indicaron que los apagones, la inseguridad, la economía, las tensiones con la Vicepresidenta y la falta de un plan de gobierno consolidado podrían convertirse en una carga electoral negativa para Noboa si no las enfrenta con sabiduría.

Las elecciones generales de 2025 se acercan, y el presidente Daniel Noboa sigue siendo una figura política destacada en Ecuador desde agosto de 2023. No obstante, mientras avanza la carrera electoral, varios analistas señalan al menos cinco desafíos que podrían afectar la imagen del mandatario.

Este 2024, la CENACE (Operador Nacional de Electricidad) y el Inamhi pronostican que la época de sequía se adelantó a agosto y podría durar hasta el primer trimestre de 2025. En otras palabras, volvió el fantasma de los apagones.

Diana Jácome, asesora presidencial de Daniel Noboa, explicó durante el programa que el gobierno hace todo lo posible para evitar que la tragedia, que ya ocurrió en abril, vuelva a ocurrir. No obstante, la representante del Ejecutivo no pudo garantizar que ya no habrá apagones en el país.

"El Ministerio de Energía y el de Finanzas tienen el deber de adquirir los recursos necesarios para evitar que esta problemática retorne a Ecuador".

Juan Rivadeneira, consultor político y económico, considera que la amenaza de nuevos apagones podría ser el principal costo electoral para Daniel Noboa si estos llegasen a ocurrir.

"Lo peor que le puede pasar al presidente es que Ecuador se apague en tiempos de campaña. Por eso, su gobierno buscará en todos los rincones del planeta dónde comprar más electricidad", dijo Rivadeneira.

El pasado 28 de abril, apagones repetidos, sin aviso y con hasta cinco horas de duración en promedio azotaron a Ecuador un mes antes de la consulta popular. Para varios analistas, el mal manejo en el control energético influyó en los resultados del referéndum que, a pesar de todo, el gobierno logró ganar en 9 de 11 preguntas.