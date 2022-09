Elecciones 2023: lista de candidatos a la Alcaldía de Guayaquil

A las 18:00 de este martes, 20 septiembre de 2022, terminó el plazo para la inscripción de candidaturas a las diferentes dignidades seccionales que se elegirán el 5 de febrero de 2023.

La delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no proporcionó inmediatamente información sobre quiénes se inscribieron para la Alcaldía de Guayaquil, pero luego se comunicó que de los 14 precandidatos se inscribieron 11 hasta el cierre del plazo.

John Gamboa, director de la delegación, dijo que las organizaciones políticas que no inscribieron candidaturas hasta este martes se quedarán fuera del proceso electoral, así hayan cumplido con el proceso de primarias.

La lista de inscritos no es definitiva, ya no puede entrar nadie más, pero si pueden salir de la nómina si no cumplen requisitos que debe revisar el CNE o si reciben una impugnación que finalmente anule su registro.