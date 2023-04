El polémico audio en el que la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, reclama al legislador Pablo Muentes

En las últimas horas se viralizó un video, ​​​​​​en las diferentes plataformas de redes sociales, que tiene como protagonistas a la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano y el asambleísta Pablo Muentes, ambos pertenecientes al Partido Social Cristiano (PSC).

La grabación dura un 01:22 y se escucha cómo Zambrano recrimina a Muentes, a quien reclama por maltratar a otras legisladoras del bloque. Además, le dice que está terminando con el partido.

"A mí no me vengas con el cuento de la amistad y del respeto porque tú no lo has tenido. ¿Qué crees? que no sé que pusiste la foto en la que yo estoy con el presidente de la República. Déjame decirte que soy prefecta de Esmeraldas, sí, y que yo puedo hablar con cualquier Gobierno que sea de turno, si lo hiciste de mala fe o no te gustó, pues a mí no me importa".

Luego le recrimina por su comportamiento. "Tú no ganaste una elección, tú llegaste ahí por accidente. Llegar por accidente no significa que tengas derecho a atropellar los derechos de una mujer".

Finalmente, le dice que Muentes está acabando con el partido.

