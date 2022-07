El Gobierno lanzó su Estrategia Nacional Anticorrupción para los próximos tres años

La estrategia fue delineada por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y tendrá nueve ejes. Uno de ellos plantea trabajar en 30 instituciones que son las más propensas a esos males.

El Secretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, indicó que "los funcionarios recibirán capacitación, apoyo y seguimiento de la Secretaria para Política pública Anticorrupción para levantar un autodiagnóstico de corrupción y generar medidas preventivas".

El diagnóstico inicial determinó también la existencia de 10 áreas críticas en las que se aplicará un trabajo especifico.

"Se trabajará en 10 petróleo energía, minería, transporte, obras públicas, seguridad social, salud, inclusión social compras públicas".

La estrategia incluye cambios en los pénsums educativos de todos los niveles, cambiar metodologías de auditoría en las entidades, facilitar las denuncias de corrupción, capacitación permanente de funcionarios e implementar políticas de control del gasto público, contratación, entre otros.

El presidente, Guillermo Lasso, aseguró que su gobierno ha reducido la corrupción negándose a usar prácticas políticas de los regímenes anteriores.

"No tenenos ni hombres ni mujeres del maletín esa es la realidad prefiero que me tílden de ingenuo y que me vean solo a estar encadenado a prácticas fue pasado de actos de corrupción".

Uno de los retos que ahora tiene el Gobierno es la aprobación de una ley contra el conflicto de intereses. El proyecto está en elaboración y será uno de los ejes en los que se sustente la política anticorrupción del régimen.