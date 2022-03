El aborto por violación: más allá del veto presidencial

El veto parcial al proyecto de Ley de Interrupción del Aborto es uno de los temas que ha causado polémica entre los grupos feministas y provida del país. De hecho, el sábado 26 de marzo del 2022, colectivos feministas se reunieron en la Asamblea Nacional para rechazarlo y anunciaron movilizaciones para impedir las enmiendas del Ejecutivo.

Ese tema se trató, este domingo 27 de marzo del 2022, en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa. Las invitadas fueron Johanna Moreina, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID) y María de Lourdes Maldonado, directora de la organización Dignidad y Derecho, quienes lo analizaron a profundidad.

La polémica se dividió en cuatro ejes. El primero radica en que el presidente Guillermo Lasso, a través del veto parcial, unificó en 12 semanas el plazo máximo para interrumpir un embarazo producto de una violación para niñas, adolescentes y mujeres mayores de 18 años de las zonas rurales y urbanas.

Los grupos provida cuestionaron al Gobierno porque no vetó completamente la ley y no redujo a seis semanas el plazo. El feminismo, en cambio, plantea que el veto no se compadece con la violencia y la falta de acceso a la salud pública en niñas y mujeres de los sectores rurales porque para ellas no deben existir plazos.

El segundo es la objeción de conciencia para médicos de los centros asistenciales públicos y privados que se opongan a practicar un aborto. Los provida apoyan esa medida, pero las agrupaciones feministas se oponen. El tercero declara la obligación del sistema de salud pública de atender a las pacientes que necesiten un aborto, lo cual tiene el apoyo del feminismo y no los gremios provida.

El último aborda los requisitos que una mujer o niña violada deben reunir para un aborto. Lasso plantea que se presente una denuncia ante la Fiscalía, una declaración juramentada de la víctima o un examen médico que corrobore la agresión sexual. En ese sentido, los provida están de acuerdo con la propuesta, pero los gremios feministas no lo aceptan porque se revictimiza a las víctimas.

¿El veto presidencial es regresivo? Para Moreira, este debe ser analizado a profundidad porque existe un criterio personal que el presidente Lasso pretende esconderlo en su potestad como Primer Mandatario. “Los plazos son discriminatorios, la objeción de conciencia es institucional, los requisitos son revictimizantes y no se pone en el centro del debate a las víctimas”.