La ejecución presupuestaria de Salud e Inclusión Social, bajo la lupa de la Asamblea Nacional

Los representantes de los ministerios de <b>Salud Pública (MSP)</b> y de <b>Inclusión Económica y Social (MIES)</b> acudieron a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control de la Asamblea<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ejecucion-presupuestaria target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/informe-ejecucion-presupuesto-general-estado-aprobado-asamblea-MI9192428 target=_blank></a></b>