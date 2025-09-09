La ejecución presupuestaria de Salud e Inclusión Social, bajo la lupa de la Asamblea Nacional

Los representantes de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Inclusión Económica y Social (MIES) acudieron a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control de la Asamblea Nacional. La razón: analizar y debatir sobre las prioridades de la ejecución presupuestaria correspondiente al sector social, durante los períodos enero-junio 2025 y abril-junio 2025.

José Antonio Gálvez, funcionario de Planificación del Ministerio de Salud Pública, explicó que el trabajo del ministerio está alineado con el Eje Social, el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Se relaciona con mejorar las condiciones de vida de la gente. El presupuesto codificado para esta cartera asciende a USD 2.798 millones, de los cuales USD 2.622 millones corresponden a gasto corriente y USD 176 millones a inversión.

Hasta junio, el total ejecutado alcanzó un 51 % y, considerando el valor gestionado y comprometido, llega al 89 %, con siete programas en marcha, relacionados con atención de infraestructura, adquisición de medicamentos e insumos, atención general de salud, control y contención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, pago a prestadores externos y servicios externalizados, atención a problemas de drogas y de salud mental y el programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

