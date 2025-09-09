Política
La ejecución presupuestaria de Salud e Inclusión Social, bajo la lupa de la Asamblea Nacional

A la Comisión de Régimen Económico y Tributario acudieron los representantes de esas carteras de Estado para analizar las prioridades e inversiones realizadas

   
Los representantes de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Inclusión Económica y Social (MIES) acudieron a la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control de la Asamblea Nacional. La razón: analizar y debatir sobre las prioridades de la ejecución presupuestaria correspondiente al sector social, durante los períodos enero-junio 2025 y abril-junio 2025.

José Antonio Gálvez, funcionario de Planificación del Ministerio de Salud Pública, explicó que el trabajo del ministerio está alineado con el Eje Social, el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. Se relaciona con mejorar las condiciones de vida de la gente. El presupuesto codificado para esta cartera asciende a USD 2.798 millones, de los cuales USD 2.622 millones corresponden a gasto corriente y USD 176 millones a inversión.

Hasta junio, el total ejecutado alcanzó un 51 % y, considerando el valor gestionado y comprometido, llega al 89 %, con siete programas en marcha, relacionados con atención de infraestructura, adquisición de medicamentos e insumos, atención general de salud, control y contención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, pago a prestadores externos y servicios externalizados, atención a problemas de drogas y de salud mental y el programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Inclusión Social

Carmen Elizabeth Estacio, de la oficina de Planificación Estratégica del MIES, informó que el presupuesto prorrogado contempla una asignación de USD 1.948 millones, que se destina en un 96 % a gasto corriente y se cuenta con USD 69 millones para gastos de inversión. Hasta junio de 2025, la ejecución alcanzó un 75 % y con los recursos comprometidos con la debida certificación, supera el 80 %.

Los fondos del MIES financian un total de siete programas orientados, entre otros, al cuidado especial en el ciclo de vida, al desarrollo infantil, la inclusión social de las familias, inclusión económica y movilidad social, atención gerontológica, atención integral a personas con discapacidad, así como vinculación territorial y participación de la ciudadanía.

