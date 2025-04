La afinidad de Sheinbaum con el correísmo es de larga data. De hecho, el 26 de septiembre de 2023, se reunió con González en la capital mexicana. En esa fecha, la candidata del correísmo destacó en X que, bajo la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, "los delitos se redujeron 59%, los homicidios en 49% y los feminicidios en 22%; se crearon universidades y se otorgaron becas para millones de niñas y niños. No cabe duda: en América Latina es tiempo de mujeres".

Este sábado 5 de abril de 2025 se cumple un año de la irrupción violenta de las fuerzas del orden ecuatorianas en la Embajada de México, localizada en Quito, para capturar al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel , quien permanecía en esas instalaciones a la espera de que le entreguen un salvoconducto para viajar a ese país. Las imágenes de lo que pasó ese día recorrieron el mundo: se observó que el ex segundo mandatario fue sacado de una habitación por al menos una docena de uniformados.

Me reuní con @Claudiashein exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y con toda seguridad futura presidenta de la República. Durante su gestión los delitos se redujeron 59%, los homicidios en 49% y los feminicidios en 22%; se crearon universidades y se otorgaron becas para... pic.twitter.com/geyEE8pqGl

Con este panorama, es claro ver que en el país azteca están a la expectativa de los resultados de los comicios en Ecuador. De su parte Noboa manifestó en una entrevista radial, el pasado 1 de abril, que está dispuesto a conversar para retomar las relaciones diplomáticas. "Yo feliz de la vida me siento con Claudia Sheinbaum, pero su condición es dar el salvoconducto a Glas y que lo mande (a México). Claramente no hay que negociar". A su juicio, existe una línea roja que se ha marcado desde el inicio y ambos países no pueden borrarla.

"¿Qué pasa cuando hay dos líneas rojas? Simplemente no funciona", añadió. De todas formas, no tendría problemas en sentarse a comer unos tacos con Sheinbaum. De otro lado, a partir del pasado 7 de marzo, junto a una de las puertas de la sede de la Embajada, en la intersección de las avenidas Naciones Unidas y 6 de Diciembre, se instalaron dos placas doradas. En una dice Embajada de Suiza y la otra Sección de Intereses de México.

¿Qué significa eso? El país europeo es una potencia protectora de México en Ecuador y viceversa, desde mediados del año pasado, se indicó en publicaciones de prensa. Ecuador y México realizan los trámites consulares, técnicos y administrativos con sus funcionarios. Las secciones de intereses se encuentran bajo la observación de Suiza.

Ahora, esa nación europea trabaja en los intereses diplomáticos de Ecuador ante México, con base en los parámetros de la Convención de Viena. De esa manera, continúa la atención consular para los compatriotas en el país norteamericano.

Ecuador cerró sus consulados en México, el 16 de mayo. Hoy, sus connacionales deben recurrir a Guatemala y Estados Unidos si necesitan hacer trámites consulares.

