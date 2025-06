Lea: Siete ministerios tuvieron más cambios en la primera administración de Daniel Noboa

Las decisiones que tomará el gobierno se basarán, según la funcionaria, en datos y resultados reales. Eso les permitirá detectar brechas, corregir rumbos y acelerar lo que funciona. No dio más detalles.

No se sabe cómo hará las mediciones, dónde las publicará, cuándo lo hará, y qué pasará con aquellos que no cumplan los objetivos. Por ahora no hay una periodicidad establecida para las reuniones de gabinete.

El presidente Daniel Noboa tiene dos formas de trabajar con sus ministros. Una, mantiene contacto presencial o telefónico diario con aquellos que enfrentan crisis de seguridad, por ejemplo, o de energía, por los apagones. Pide informes, evalúa sus acciones y hace ajustes.

La segunda: cita a ministros en el Palacio cuando estima necesario y los recibe uno por uno. Es una suerte de rendición de cuentas en la que repasa las metas previamente acordadas y los compromisos de trabajo para las semanas que siguen.