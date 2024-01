Están en la elaboración del discurso que dote de valor a la construcción de una cárcel de ultramáxima seguridad en la Amazonía. La presunción que tienen el tema resuelto parte del hecho evidente de que el Estado no controla las prisiones y, por ende, necesitan contar con una nueva infraestructura en la que los reos no manden.

El discurso del gobierno va por una sola línea: señalar que la desaparición de alias Fito es una reacción a la decisión del gobierno de quitarle los privilegios de los que gozaba en la cárcel , para que no siga operando como lo venía haciendo.

Advierten que lo que se busca es que estos temas no estén a la cola de 180 proyectos legislativos, que la intención es que sean la prioridad, y contar con esas herramientas lo más pronto posible.

Sin embargo, tienen claro que la inclusión de ese tema es contrario a la intención primera de bajarle la temperatura a la política y podría provocar incluso el alejamiento de fuerzas políticas que hasta ahora han respaldado las iniciativas legislativas del gobierno.

El gobierno todavía calcula si van a asumir o no ese costo político. La administración parte de un principio en el que desconoce la existencia de un pacto. De hecho, señalan que los proyectos urgentes presentados hasta el momento no han abordado ciertas materias precisamente porque no hay acuerdos incondicionales.