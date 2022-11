Derechos Humanos: Ecuador se somete evaluación mundial por cárceles, femicidios y desapariciones

¿Existe polarización política?

El director de Fundamedios, César Ricaurte, participó en el panel de Políticamente Correcto asegurando que la polarización política marca la difícil situación de los derechos humanos.

Un aspecto Ricaurte trajo a colación es la dificultad que tiene el país para organizar la convivencia digital. Su crítica es que la videovigilancia, los datos biométricos y la información personal está a merced de lo que un Estado puede hacer con toda esa información si no hay políticas de transparencia.

Por su parte, María Amelia Espinosa, de la Fundación para la Inserción Carcelaria, advirtió en que no habrá política criminal exitosa si es que no se tienen en cuenta los problemas sociales de los más pobres, cuya sobrepoblación en las cárceles debe alarmar a todo el país. Por eso abogó no solo por censos integrales que dentro de las presiones y fuera de ellas para conocer el entorno familiar los reos, sobre todo en el caso de las mujeres. Y pidió a la empresa privada tener políticas de responsabilidad social para con las prisiones.

Finalmente, Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfadec), lamentó que el Estado no tenga una sola política pública sobre este tema que engloba a más de 2.000 casos. Ni siquiera hay un registro transparente de este drama y peor protocolos efectivos para encausar todo un proceso de búsqueda.

Este lunes, Ecuador recibirá las recomendaciones de las naciones democráticas del mundo con respecto al Examen Periódico Universal, en Ginebra.Mire el programa Políticamente Correcto.

