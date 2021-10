Declaran desierto el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional

Según el comité calificador, los candidatos enviados por el presidente de la República y por la Función de Transparencia y Control Social no reunieron los requisitos, mientras que la Asamblea Nacional incumplió el plazo y no envió la documentación física de sus postulantes.

"No vamos a nombrar a gente que no tiene requisitos. No vamos a nombrar a gente que sea incapaz e incompetente. No se trata de ponerte nueve nombres, tres por Función, y que nosotros terminemos designando cualquier cosa", señaló a Ecuavisa el abogado Rafael Oyarte, integrante de la Comisión Calificadora.

Desde el Legislativo se había propuesto a Luis Sarango Macas, Pamela Aguirre Castro y Milton Velásquez Díaz.

En cambio, desde el Ejecutivo se planteó a Jhoel Marlin Escudero, Andrés Martínez Moscoso y Barbara Terán.

Mientras que, desde la Función de Transparencia y Control Social se presentó a María Fernanda Álvarez, Mauricio Guim y Jorge Benavides.

Ahora, las tres Funciones del Estado serán notificadas con la resolución y nuevamente correrán los 15 días hábiles para que envíen candidatos. Los postulantes que cumplan los requisitos se someterán a impugnación ciudadana y luego iniciará la etapa de méritos y oposición.

Los ganadores reemplazarán a los tres magistrados constitucionales que dejarán su cargo en febrero de 2022.

La Constitución establece que tres jueces de la Corte deben ser renovados cada tres años.