Una jueza mantiene a David Rosero como consejero titular del Cpccs; Óscar Ayerve apeló

David Rosero seguirá como consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Óscar Ayerve, consejero suplente, sostiene que ese puesto le corresponde, por lo que presentó una acción de protección. Pero este recurso fue negado este miércoles 21 de mayo por la jueza Lucy Núñez.

LEA: David Rosero regresará al Cpccs como el séptimo consejero tras su posesión en la Asamblea

En consecuencia, el Pleno del Cpccs se mantendrá tal y como está conformado a la fecha: Andrés Fantoni, Gonzalo Albán, David Rosero, Piedad Cuarán, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

Aunque esto aún puede cambiar. Óscar Ayerve apeló la decisión de la jueza y la causa se elevará a un Tribunal de segunda instancia.

LEA: Óscar Ayerve pide a la Asamblea que lo posesione como consejero principal del Cpccs

Ayerve argumenta que David Rosero no podía regresar al Cpccs porque en enero de 2023 fue destituido de la entidad por incumplir una sentencia de la Corte Constitucional. La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) señala que no se puede regresar a la institución de la que fue cesado. No obstante, según el Cpccs, la Procuraduría dijo que esto no aplica para quienes son elegidos por voto popular.

De esta manera, el 16 de abril de 2025, la entonces presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísmo), posesionó a David Rosero como consejero principal.

LEA: El equipo técnico del concurso para el nuevo fiscal general fue designado