El presidente Daniel Noboa declaró la guerra contra 22 bandas criminales consideradas terroristas desde el 9 de enero de 2024. La declaratoria de emergencia, realizada mediante el Decreto Ejecutivo 111, ha facultado a las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, para neutralizar la amenaza del narcotráfico que ha permeado la sociedad durante más de 6 años.

Según el Gobierno, la declaración de emergencia ha arrojado resultados positivos en la restauración de la paz y la seguridad para los ciudadanos. Sin embargo, algunos analistas plantearon que el país no está experimentando precisamente un estado de guerra, sino más bien una crisis interna que requiere un enfoque más integral que simplemente el despliegue de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál es la situación actual en Ecuador? En el programa "Políticamente Correcto" del domingo 14 de enero, Oswaldo Jarrín, general del Ejército en servicio pasivo y exministro de Defensa, expresó su desacuerdo con la declaración del presidente Noboa. Según Jarrín, la designación de Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo, de 22 bandas criminales como terroristas fue una exageración.

"No estoy de acuerdo con ello. No estamos en una guerra; se trata más bien de una crisis interna y una gran conmoción social. Estos criminales no persiguen un objetivo político; simplemente buscan obtener beneficios económicos, enriquecerse a través de actividades ilícitas", declaró Jarrín.

En este contexto, el exministro Jarrín propuso que, además de desplegar las fuerzas del orden, el Presidente debería aprovechar la oferta de 38 países para que Ecuador se beneficie de planes de inteligencia y seguridad integral con el objetivo de erradicar de una vez por todas esta amenaza. Argumentó que este problema no afecta solo al país, sino que es un desafío regional

.Katherine Herrera, politóloga y experta en seguridad, también participante en el programa, se opuso a la idea del exministro y dijo que es real que en Ecuador exista una guerra y conflicto armado interno. Además, vio oportuna la reacción del presidente Noboa.

"Observamos que el control en las cárceles era prácticamente inexistente... los centros penitenciarios se convirtieron en lugares propicios para el desarrollo de actividades criminales y en la base principal para organizar todo tipo de actos delictivos", expresó la analista.

Para Herrera, la intervención de las Fuerzas Armadas también genera un sentido de confianza por parte de la ciudadanía hacia el Estado, destacando acciones como la asistencia alimentaria a los militares en su lucha contra la criminalidad.

"La intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha arrojado resultados impecables. Todos los guías penitenciarios que estaban secuestrados fueron liberados", explicó.