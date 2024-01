Esta mañana durante una entrevista con Radio Sucre, Noboa, al ser consultado sobre por qué no invitó a la reunión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió que las reuniones que mantiene el Cosepe son reservadas.

Por el contrario, dijo en tono de broma que a dichas reuniones sí podría invitar a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga: "A Marcela, sí es simpática".

Además, Noboa señaló que aunque la reunión se da en Guayaquil, aquello no cambia el carácter de reserva: "El alcalde seguro se pone bravo si no lo invitan a la reunión del Cosepe que no debería ni estar ahí", añadió.