Daniel Noboa: "Estamos en campaña, por más que quieran que encargue la Presidencia a una traidora que ya está destituida"

En el evento, Noboa hizo un llamado a sus simpatizantes para que hagan campaña . "No podemos estar estáticos, no podemos estar encerrados en alguna central o casa. Tenemos que salir, caminar, hablar, ir a los medios, conversar con la gente. Esa es la forma de hacer política...", expresó.

La campaña electoral de cara a la segunda vuelta inició oficialmente el domingo 23 de marzo y durará hasta el jueves 10 de abril.

El Primer Mandatario no pidió licencia sin sueldo para hacer campaña. El Código de la Democracia obliga a que todo funcionario que busque la reelección debe pedirla. No obstante, el Gobierno señala que Noboa está completando el periodo que dejó vacante su predecesor Guillermo Lasso tras la muerte cruzada. Al no haber reelección, dice, no está obligado a solicitar licencia.

Cuando un Presidente pide licencia, debe encargar el puesto a la Vicepresidenta, en este caso Verónica Abad, quien el lunes 24 de marzo fue sancionada por el TCE con la pérdida de sus derechos políticos por dos años. Una vez que la sentencia se ejecutoríe, no podrá ejercer la vicepresidencia, según expertos. Esto permitirá que Noboa nombre un reemplazo temporal.

