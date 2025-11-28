Política
28 nov 2025 , 13:21

Daniel Noboa insiste en hacer cambios a la Constitución, ahora mediante la Asamblea Nacional

Dijo que entre las enmiendas constitucionales que insistirá es quitar a las personas privadas de libertad (PPL) como grupo prioritario.

   
Al presidente Daniel Noboa le restan tres años y medio de gobierno, tiempo en el que prevé insistir en reformas a la Constitución.

Ya no podrá hacerlo creando una nueva Carta Magna tras la derrota en la consulta popular, pero sí piensa en enmiendas a través de la Asamblea.

"Nosotros seguiremos trabajando incansablemente para hacer las reformas y los cambios que se deben de hacer de todas formas. Lo haremos por vía Asamblea, lo haremos por vía enmiendas constitucionales. Ojalá la Corte Constitucional ya no se vuelva un enemigo del pueblo, sino que vea la verdadera coyuntura", comentó.

Dijo que entre las enmiendas constitucionales que insistirá es quitar a las personas privadas de libertad (PPL) como grupo prioritario.

La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, adelantó que los cambios se darán en el ámbito de la seguridad.

"Para qué voy a denunciar a un extorsionador, al vacunador, si a las dos semanas va a salir libre porque le dieron medidas sustitutivas. Ahí tenemos que escuchar, ahí tenemos que proponer el cambio y eso vendrá las próximas dos semanas", relató.

Además de estas propuestas, el presidente Daniel Noboa tiene en trámite en la Corte Constitucional las enmiendas que envió en septiembre para: crear un registro de sentenciados por delitos sexuales, un procedimiento especial para juzgar ciertos delitos, establecer mayoría calificada para aprobar proyectos del primer mandatario y quitar al CPCCS la potestad de nombrar autoridades.

También tiene aprobadas dos preguntas sobre el regreso de los casinos y el trabajo por horas en el sector turístico.

