Daniel Noboa insiste en hacer cambios a la Constitución, ahora mediante la Asamblea Nacional

Al <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/dos-anos-daniel-noboa-presidencia-ecuador-gestion-cifras-EB10443711 target=_blank>presidente Daniel Noboa</a></b> le restan tres años y medio de gobierno, t<b>iempo en el que prevé insistir en reformas a la Constitución</b>. <b>Ya no podrá hacerlo creando una nueva Carta Magna tras la derrota en</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-bonos-ecuador-MN10483593 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/noboa-viajes-internacionales-personales-oficiales-noviembre-enero-PN10480906 target=_blank></a></b> <b></b>