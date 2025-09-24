Política
Daniel Noboa reaccionó con una metáfora al aval de la Corte Constitucional para la consulta de una Asamblea Constituyente

Tras aprobarse la pregunta para una Asamblea Constituyente, Daniel Noboa se refirió con una metáfora futbolística a un grupo que presentó una acción de inconstitucionalidad a su propuesta.

   
    Imagen del presidente Daniel Noboa en Latacunga, Cotopaxi, este 22 de septiembre.( Presidencia de la República )
El presidente Daniel Noboa reaccionó con una metáfora futbolística al aval de la Corte Constitucional para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas sobre si se desea una nueva Constitución.

"El Foro de la Democracia pedirá que se pregunte al VAR si fue gol", escribió en su cuenta de X.

Así, el mandatario hizo referencia al Foro por la Democracia, un grupo de académicos y abogados que presentó una acción de inconstitucionalidad a su primer intento de esta propuesta, presentada en el Decreto Ejecutivo N°148 el pasado 19 de septiembre.

Aquel documento presidencial fue posteriormente suspendido por la Corte Constitucional, pues pretendió saltarse el control del organismo. Noboa comparó la Corte con el VAR, el sistema de video usado por árbitros para revisar infracciones y goles no válidos en partidos de fútbol.

Noboa logró que se propuesta sea aprobada con el Decreto Ejecutivo N°153, que también fue enviada directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) al día siguiente, sin embargo, esta última entidad remitió el contenido de la orden a la Corte Constitucional para que se pronuncie.

Finalmente, el máximo órgano de control constitucional pidió corregir el proyecto de la Presidencia de la República ayer 23 de septiembre, y después que se acataran sus observaciones, hoy la aprobó.

Los ecuatorianos responderán la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?” el próximo 16 de noviembre.

