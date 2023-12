Cynthia Viteri, exalcaldesa de Guayaquil, arremete contra Aquiles Álvarez ante falta de pronunciamiento sobre masacre en Guasmo Sur

La exalcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri reclamó enérgicamente la falta de acciones y pronunciamientos sobre la masacre que ocurrió la noche del lunes 11 de diciembre, en donde fallecieron cuatro niños y la madre de familia de ellos quedó en grave estado.

"Aquí en Guayaquil no pasa nada, nadie dice nada, es como que si esto fuera en otro planeta o no fuera una realidad virtual", reclamó Viteri en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Agregó que no hay autoridad que de la cara y se reúna con la Policía, los militares y la Corporación de Seguridad Ciudadana (que fue liquidada y ahora es Segura EP).

Recriminó al actual alcalde Aquiles Álvarez por incumplir su promesa de campaña de tener 5 000 agentes metropolitanos en seis meses, que debía cumplirse para el mes de noviembre, cuestión que aseguró el burgomaestre en enero de este año que se realizaría en dos fases trimestrales.

En el 20 de noviembre se abrió la primera convocatoria para 700 agentes, y en esa ocasión Álvarez indicó que pronto anunciarían un nuevo proceso, para llegar "poco a poco" al número prometido.

"Dónde están las tomas de seguridad de la CSCG para saber qué pasó en esa esquina. En ningún lado no hay nada, no hay autoridad, no hay alguien que represente esta ciudad", arremetió Viteri.

Ecuavisa.com solicitó una versión al Municipio de Guayaquil sobre la matanza en Guasmo Sur, y el departamento de comunicación afirmó que Aquiles Álvarez se pronunciará sobre este tema en su cadena radial semanal el miércoles 13 de noviembre.