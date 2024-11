Lea también: Perú tiene más convocatoria en su foro presidencial que Ecuador

La comunidad iberoamericana está integrada por 22 países, la mayoría de América Latina. Las únicas naciones que no enviaron delegaciones a este foro fueron México, Nicaragua y Venezuela. Los tres se restaron de la cita porque rompieron las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

"Que no estén los jefes de Estado no significa que lo que aquí se discute no sea de importancia; todo lo que se debate cuenta con la anuencia de los jefes de Estado y de Gobierno y de los cancilleres", señaló a la agencia de noticias EFE el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.

"Le quitaría dramatismo (a las ausencias de los presidentes). No se trata de darle más o menos importancia a la cumbre: los países estamos aquí, los miembros estamos aquí", opinó ante la misma agencia el vicecanciller uruguayo, Nicolás Albertoni.

Más allá de circunstancias especiales en algunos países -como las recientes inundaciones en Panamá y Colombia o la contienda electoral en Uruguay-, estos mismos días se llevan a cabo otros tres eventos de relevancia internacional: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29) en Azerbaiyán, la Cumbre del G20 en Brasil y la Cumbre de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) en Perú.