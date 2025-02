El Cpccs no sesionará hasta que la sentencia contra la Liga Azul esté ejecutoriada

El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) informó este martes 4 de febrero que no sesionará hasta que la sentencia contra los consejeros de la Liga Azul esté ejecutoriada.

El 31 de enero, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la destitución, multa económica y pérdida de derechos políticos por cuatro años para los consejeros afines al correísmo Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga.

Una vez notificados con el fallo, los denunciados y/o denunciantes tienen hasta tres días para pedir aclaración o ampliación de la sentencia. El recurso no cambia el fondo de la sentencia.

Uno de los denunciantes, Santiago Becdach, abogado y candidato al Parlamento Andino por Construye, dijo a Ecuavisa.com que la aclaración o ampliación podía enviarse hasta este martes 4 de febrero.

"Mañana voy a pedir que ya se ejecutoríe la sentencia y ver qué me responden, porque aún no he visto si pidieron el recurso de aclaración. Pero estoy seguro que pidieron ese recurso", dijo Becdach.

Si se pide la aclaración, el Pleno tiene dos días para responder. Es decir que la sentencia puede quedar ejecutoriada esta semana.

Cuando eso ocurra, el Cpccs retomará sus funciones. La entidad está compuesta al momento por Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán.

