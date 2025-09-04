Política
04 sep 2025 , 20:21

La Corte Constitucional negó la propuesta de Daniel Noboa para castrar químicamente a violadores

En su dictamen, la Corte Constitucional señaló que la iniciativa no procede. Señalan que no hay sustento cientófico que la castración química reduce la reincidencia de delitos sexuales.

   
    Imagen de una persona sosteniendo una jeringa con un químico, en referencia al procedimiento de castración química.( AFP/Simon Wolfhart )
Fuente:
Registro
David Muñoz

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

La Corte Constitucional negó la propuesta del presidente Daniel Noboa para reformar parcialmente la Constitución con el fin de aplicar castración química a los violadores, como también la creación de un registro de las personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales.

En su dictamen, los magistrados sostienen que la vía de la reforma parcial no es idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas y que el registro carece de precisión sobre su alcance y temporalidad.

Además, aseveran que no existe sustento científico quedemuestre que la castración química reduce la reincidencia, ni que los delitos sexuales dependan únicamente del impulso sexual.

Le puede interesar: ¿Cuántos países aplican castración química contra los violadores, medida que propuso Daniel Noboa?

La Corte apunta que esta proposición "desconoce los fines de la rehabilitación social establecidos en la Constitución", pues la Carta Magna dice que en Ecuador existe el fin de la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente.

"La propuesta no toma en consideración las circunstancias particulares de las personas condenadas como lo exige la Constitución, pues parte de la premisa falsa de que todo delito de violación se comete por impulso sexual y que toda persona condenada reincidirá", señalan.

Lea también: Qué es la castración química, la pena para violadores que propone Daniel Noboa

Aseveran que la imposición de la castración química para todas las personas sentenciadas por el delito de violación no prevendría la reincidencia de este tipo de delitos y no garantizaría el derecho de las personas a vivir libres de violencia.

"Existe una restricción del derecho a la integridad física que no ha sido justificada por el proponente y que no puede ser tramitada vía reforma parcial", escribieron.

Concluyeron que, en los términos planteados, la propuesta restringe el derecho a la igualdad y no discriminación.

