La Corte Constitucional negó la propuesta de Daniel Noboa para castrar químicamente a violadores

La Corte Constitucional negó la propuesta del presidente Daniel Noboa para reformar parcialmente la Constitución con el fin de aplicar castración química a los violadores, como también la creación de