La Corte Constitucional crea una comisión para que no se perpetúe estado de excepción

La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen la mañana de hoy, miércoles 5 de marzo de 2025, sobre los alcances del Decreto Ejecutivo número 493. En este, el presidente Daniel Noboa ratificó el estado de grave conmoción y conflicto armado interno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como el Distrito Metropolitano de Quito y los cantones La Troncal (Cañar) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).

Luego del control, la CC determinó la constitucionalidad del Decreto 493. "Encontró que este no justificó las razones para la declaratoria de estado de excepción dentro de los centros de privación de libertad ni del cantón La Troncal". Además, "como lo ha venido haciendo en múltiples dictámenes previos, "Consideró que no se ha configurado la causal de conflicto armado interno, pues no se cumplen los requisitos de organización ni de intensidad que permitan calificar la situación como un enfrentamiento bélico".

Por otro lado, la CC ordenó la creación de una comisión integrada por diferentes instituciones para evitar que se perpetúe el estado de excepción decretado contra el crimen organizado, medida que el presidente Noboa ha mantenido por más de un año en varias zonas.

Tras emitir el dictamen donde declaró la constitucionalidad parcial del último estado de excepción decretado por Noboa a inicios de año y prorrogado recientemente para el mes de marzo, el tribunal advirtió de la necesidad de encontrar la fórmula para enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario sin recurrir al estado de excepción.

En repetidas ocasiones la CC señaló que la declaración de "conflicto armado interno" esgrimida por el presidente Noboa no era suficiente razón para declarar el estado de excepción contra el crimen organizado y que esta debía estar fundamentada en hechos comprobables.

Por ello, el máximo tribunal de garantías en Ecuador había declarado inconstitucionales algunos estados de excepción y otros los había suavizado ya que, en la mayoría de los casos, implicaban la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de reunión e incluso en ocasiones libertad de tránsito con toques de queda nocturnos.

"Ya no basta (...) con efectuar exhortos, pedidos y llamados de atención, como se ha realizado en dictámenes previos, sino que, en busca de que Ecuador pueda volver a los cauces jurídicos ordinarios, y con ello garantizar el respeto a la Constitución y la naturaleza extraordinaria del estado de excepción", manifestó la Corte Constitucional en un comunicado.

La comisión que trabajará en ese sentido se reunirá una vez cada dos meses en la Corte Constitucional y estará compuesta por la Presidencia y representantes del Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional (Parlamento), Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

Así, el tribunal confía en que "se generen e implementen herramientas que permitan superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado a través del régimen constitucional ordinario".

