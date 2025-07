La CC tumbó el estado de excepción en las cárceles "por falta de justificación" y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de Azuay "al no evidenciar hechos que permitan su inclusión".

También se declaró inconstitucional suspender el derecho a la reunión, ordenar inspecciones y requisas, y disponer la intervención de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, "ya que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario".

La Corte Constitucional insistió en que no se puede recurrir constantemente a los estado de excepción para garantizar la seguridad en Ecuador. También resaltó que no se puede justificar un estado de excepción "con hechos ya usados en decretos anteriores, con hechos que no han ocurrido o que responden a otras causas".

