Nayib Bukele no dejó que el texto pasara inadvertido y respondió de forma contundente, menospreciando al exmandatario : "¿Quién es este?".

"En mi opinión, este nefasto personaje (Fujimori) debe ser objeto de estudio del derecho y las ciencias políticas, principalmente porque dejó implantado un terrible régimen legal, económico y político del que el Perú no ha podido salir hasta hoy", escribió Jorge Paladines.

La reacción de Correa no sorprendió. Fiel a su estilo, en su tuit de respuesta, sugirió que Bukele no fue quien escribió ese mensaje, y prefirió culpar a otra persona; una "venezolana odiadora que maneja las redes".

Revise: La asambleísta Paola Cabezas pide que Inés Alarcón sea suspendida por 30 días

"Mal, Nayib, mal. Dile a la venezolana odiadora que te maneja las redes, que no te haga caer en esto. Aquí no tienes un enemigo", fue el mensaje del expresidente ecuatoriano, que ya no generó reacciones del jefe de Estado salvadoreño.