La recusación se presenta cuando se aduce que hay algún conflicto de interés entre el denunciado y el juzgador. El recurso puede ser aceptado o no.

En ese contexto, Jácome presentó la recusación, la cual tenía como objetivo que Muñoz ya no siga con el trámite, sino otro por sorteo. Por eso, el juez electoral decidió el 28 de agosto "suspender los plazos y términos para la tramitación de la presente causa , hasta que se resuelva el incidente de recusación interpuesto".

En la causa causa número 152-2024 del TCE se indica que: “la sola enunciación de links no constituye medios probatorios”, señala el documento.

Por cuanto, el articulo 60 numeral 5 del Reglamento nc Trámites del TrbunaI Ccntenccso Eectora no contiene ningr1 numeral, y dado que por un error se hizo constar que “la sola enunciación de links no constituye medios probatorios así como que no se concede lo solicitado”, cual implicaría un pronunciamiento de fondo, cuya competencia corresponde al Peno del TribunaL Contencioso Eectoral conformado para conocer y resolver el incidente de recusación, se deja sin efecto el texto transcrito.

