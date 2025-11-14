Política
14 nov 2025 , 11:10

Consulta popular 2025 | No habrá exit poll, pese a haber dos empresas calificadas

Centroinvest y Cedatos se justificaron señalando problemas de presupuesto, inseguridad y tiempo reducido.

   
  • Consulta popular 2025 | No habrá exit poll, pese a haber dos empresas calificadas
    Imagen referencial de un proceso electoral.( Flickr CNE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

La jornada de consulta popular y referéndum 2025 no tendrá encuestas a boca de urnas para anticipar resultados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que las dos empresas calificadas no harán exit poll.

El pasado 2 de noviembre, el organismo informó que Centroinvest, Cedatos y Clima Social fueron aprobadas para realizar pronósticos electorales. Sin embargo, este 14 de noviembre el CNE informó que las dos primeras anunciaron que no realizarán exit poll el día del proceso.

LEA: ¿No sabe cómo votar? Aquí, los argumentos a favor del Sí y del No

Centroinvestment aludió problemas económicos y del negocio, mientras que Cedatos apuntó a la inseguridad y al corto tiempo. De esta forma, los únicos resultados serán los que entregue el CNE, el 16 de noviembre.

Ya rige la Ley Seca

En este proceso electoral también rige la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas (Ley Seca). El artículo 123 del Código de la Democracia señala que la Ley Seca se aplica 36 horas antes de las elecciones y se mantiene hasta 12 horas después del cierre, lo cual significa que iniciará el viernes 14 de noviembre de 2025 y finalizará al mediodía del lunes 17 de noviembre.

Lea más: Consulta Popular 2025 | Jornada extendida de cedulación el 15 y 16 de noviembre, a escala nacional

Así, se prohíbe el consumo, distribución y venta de bebidas alcohólicas en ese periodo. Quienes incumplan la Ley Seca serán sancionados con el 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a USD 235.

Temas
encuesta cedatos
consulta popular
exit poll
referéndum Noboa
Consulta Popular 2025
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
Recomendadas