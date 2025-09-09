Política
09 sep 2025 , 13:43

El anuncio de Carondelet de más preguntas retrasaría la consulta popular

Hay plazos legales que deben cumplirse para que el referéndum y la consulta popular se realicen el 30 de noviembre de 2025.

   
Registro
Televistazo y Redacción

Mientras la Secretaría Jurídica de la Presidencia pule y reformula las preguntas rechazadas por la Corte Constitucional (CC), además de redactar unas nuevas, la duda es si el plebiscito podrá realizarse el 30 de noviembre.

La CC se tomó un mes en aprobar dos de las ocho preguntas: la del trabajo por horas en el sector turístico y la reducción de legisladores. Otras dos se tramitaron por reforma parcial, es decir, pasaron a debate y aprobación de la Asamblea Nacional.

Incluso, de las preguntas que recibieron un fallo favorable inicial, hace falta el dictamen final de la Corte: tiene plazo hasta el 17 de septiembre o se entenderá automáticamente que la decisión fue favorable. Luego, el presidente Daniel Noboa debe emitir un decreto ejecutivo llamando a votaciones.

A partir de ahí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 45 días para convocar el proceso y 60 días adicionales para ejecutarlo.

Desde lo formal, los plazos aún alcanzan, pero, si el reciente anuncio de Carondelet se concreta y llega un nuevo paquete con más preguntas, la logística se complica cada vez más.

Aunque el CNE no ha emitido un pronunciamiento formal, internamente se maneja un escenario: que se convoque a consulta únicamente con los cuatro temas ya aprobados, y que con eso avance la logística, mientras la Corte revisa las nuevas preguntas que envíe el Ejecutivo.

