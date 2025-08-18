Política
18 ago 2025 , 14:40

Consulta Popular 2025: ¿Mejorará la calidad de la Asamblea Nacional con menos legisladores?

El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional una propuesta para reducir el número de asambleístas.

   
Reducir el número de asambleístas de 151 a 71. Esa es una de las propuestas que el presidente Daniel Noboa busca incorporar en la consulta popular y referendo previsto para finales de este 2025.

Diana Jácome, de ADN, y Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, analizaron los pros y contras de esta iniciativa la mañana de este lunes 18 de agosto en el programa de entrevistas Contacto Directo.

Jácome defendió la propuesta del Primer Mandatario, argumentando que esto representará un ahorro para el Estado de aproximadamente USD 8 millones al año.

Mientras que Cabezas aseguró que una reducción significativa de asambleístas afectará a la representatividad de la ruralidad, pueblos y nacionalidades indígenas, entre otros.

Jácome esquivó responder si habrá mejor calidad de legisladores con la reducción. Por su parte, Cabezas dijo que las organizaciones políticas deben seleccionar a sus mejores cuadros y no elegir a asambleístas que llegan para hacer "dibujitos".

