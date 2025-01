"No hay nada más estipulado. Aquí vienen estos problemas que tenemos en el país porque no tenemos las herramientas en la ley para denunciar (que no se pida licencia) como infracción electoral ".

El consejero del CNE, José Cabrera , indicó a la prensa este 9 de enero de 2025 que el hecho de que un funcionario no pida licencia para hacer campaña electoral no consta como infracción en el Código de la Democracia .

Consultado sobre la licencia del presidente Daniel Noboa, sostuvo que sí hay una preocupación como autoridad por los reclamos de los candidatos y movimientos políticos. Y explicó debería reformarse el Código de la Democracia para que consten sanciones por no pedir licencia, pero esto no se ha realizado por los constantes procesos electorales. Pues hacer emprender la reforma hay que hacerlo un año antes de las elecciones.

La campaña electoral empezó oficialmente el domingo 5 de enero. Pero Noboa no pidió licencia argumentando que no la necesita porque, al venir de un periodo extraordinario por la muerte cruzada, no está en una reelección. Por ende, no necesita cumplir con el artículo 93 del Código de la Democracia, que indica: "Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral".

