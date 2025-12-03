Política
La comitiva que acompaña a Noboa en su gira por Europa y Oriente Medio no se detalla en el Decreto Ejecutivo

Por medio del decreto ejecutivo número 238, el presidente Daniel Noboa notifica a la asamblea nacional sobre su viaje internacional que realiza del 3 al 11 de diciembre, pero no detalla quién conforma la comitiva que lo acompaña.

   
    Presidente de la República Daniel Noboa en el palacio de Carondelet. ( Flickr )
Redacción
El presidente Daniel Noboa comenzó este miércoles 3 de diciembre su gira internacional, que incluirá visitas a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega. Según la canciller Gabriela Sommerfeld, el principal objetivo del viaje es “avanzar y seguir fortaleciendo las relaciones en materia comercial, de seguridad, inversión y también en el ámbito financiero.”

LEA: Daniel Noboa recibe su propia Serenata Quiteña desde Carondelet

El decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República establece puntos clave relacionados con la gira internacional. Entre ellos se encuentra la de notificación a la Asamblea Nacional sobre el viaje, que según detallo será desde el 3 de diciembre hasta el 11 del mismo mes.

El documento también señala que el presidente estará acompañado por una comitiva integrada por funcionarios de distintos ministerios, secretarías y otras dependencias del Estado. Sin embargo, el decreto no especifica los nombres de los miembros de la comitiva ni el número exacto de funcionarios que la conforman.

Asimismo, se detalló que los gastos por concepto de viáticos de los funcionarios que formen parte de la comitiva presidencial serán asumidos por cada cartera de Estado correspondiente. Esto implica que cada ministerio o dependencia será responsable de cubrir los costos de desplazamiento, alojamiento y alimentación de su personal durante la gira.

LEA: Noboa no notificó un viaje al exterior y la oposición en la Asamblea analiza fiscalización

La agenda oficial del presidente Noboa durante este viaje no ha sido detallada, aunque se espera que incluya reuniones con líderes políticos y empresariales, así como visitas a instituciones financieras y organismos multilaterales. El gobierno de Noboa presento la gira internacional como una oportunidad para fortalecer la presencia internacional de Ecuador, consolidar proyectos de inversión y explorar nuevas áreas de cooperación bilateral y multilateral.

    Decreto presidencial número 238 sobre gira presidencial. ( Presidencia Ecuador )
