La sesión había sido convocada para el sábado, 7 de septiembre, pero fue suspendida por el apagón. Por cada día que la Comisión de Fiscalización no se pronuncie, el juez anunció una multa, no solo a Aguirre, sino a todos sus miembros.

Ella debía retomar de manera inmediata los juicios políticos a tres exministros del anterior gobierno y la suspensión del que estaba en trámite, el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Pero Aguirre no cumplió y como la comisión es un cuerpo colegiado, el juez pide ahora que todos sus miembros se pronuncien.

La sesión fue convocada por la presidenta, Pamela Aguirre , después de que el juez Edgar Romero la multó por no acatar su sentencia.

No avanzará el juicio de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

Luis Alvarado actuó como presidente encargado, pero Pamela Aguirre reclamó que no se abrió el debate y que, "a dedo", se le dio la palabra a su compañero César Umajinga.

Luego de varios minutos de receso, Pamela Aguirre reinstaló la sesión y pidió que se constate el quorum. Los legisladores insistieron en la apelación de la Presidencia y pidieron que se nombre un secretario ad hoc.

"Todo está grabado. Es una vergüenza para el país", insistió Aguirre cuando sus compañeros de mesa empezaron a votar para designar a Ramiro Vela como secretario y continuar con el orden del día.

Aguirre insistió en que la Escolta Legislativa tome procedimiento y retire "a la gente que no trabaja aquí en la Asamblea". Además, señaló que la apelación de Umajinga no procede, pues ella no incumplió la Función Legislativa.