Asamblea Nacional | La Comisión de Fiscalización investiga a jueces y fiscales que han liberado delincuentes

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga a jueces y fiscales que han dejado libres a delincuentes.

Esto ocurre tras las quejas de los ministros de Defensa e Interior, la cúpula policial y militar que, desde el lunes pasado, han acudido ante esa mesa legisltiva para denunciar a los que consideran malos operadores de justicia.

Hasta el momento, la Comisión ha recabado datos de la actuación de los jueces. La Policía puso en evidencia un dato: de los últimos 25 mil detenidos en casos de flagrancia, el 39%, es decir 9 932, fueron liberados por decisión de los fiscales y jueces.

"Las artimañas empleadas por los mismo operadores. Los errores procesales y los argumentos de sobreseimiento no son errores ni tampoco significa que no se cometió un crimen o un delito, sino que en realidad se trata de pactos entre el crimen organizado, abogados protervos y operadores judiciales sobornados" manifeestó Giancarlo Loffredo, ministro de Defensa.

John Reimberg, ministro del Interior, informó que en los miles de operativos realizados desde el año pasado han sido detenidas 104 mil personas, según él, esos esfuerzos de los uniformados quedan en nada cuando los jueces liberan a delincuentes que tienen más de cinco detenciones.

"Son ellos los que no están cumpliendo con el Ecuador, no están cumpliendo con nosotros, no les interesan a las víctimas, y están dejando libres a los delincuentes, extorsionadores, secuestradores y asesinos, entre otros", afirma.

La Comisión de Fiscalización espera la comparecencia de los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Luego levantará un informe que será remitido al pleno de la Asamblea pero también anunció que iniciará demandas contra los jueces.

"Si existen jueces y fiscales que hayan liberado a delincuentes y no tengan denuncias o quejas, nosotros aquí las vamos a plantear y presentar", dijo Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización.

La Comisión propondrá reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales y reforzar su papel en la lucha contra las organizaciones criminales.