Comisión Anticorrupción cuestiona que corruptos salgan sin pagar reparación económica

¿Cómo lograr que los corruptos paguen el dinero por sus actos ilegales?. Es un viejo anhelo según el coordinador general de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas.

Por eso indicó que tienen lista una propuesta de reforma al Código Integral Penal para que ningún corrupto se salve.

"Con la finalidad de que los individuos que hayan sido metidos a la cárcel por la corrupción no salgan cuando paguen todo o por lo menos un altísimo porcentaje porque lo que ocurre es lo que esta favoreciendo con este tipo de situaciones es la impunidad".

Y citó dos ejemplos: Jorge Glas, acusado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, debe pagar siete millones 500 mil dólares por reparación integral; mientras que por el delito de cohecho, en el caso sobornos la justicia le ordenó cancelar otros 778 mil dólares como reparación integral.

Lea también: Jorge Glas logra unificación de penas

En el caso de Alexis Mera, que salió de prisión en prelibertad el pasado viernes, por el delito de cohecho en el Caso Sobornos, debe cancelar 778 mil dólares como reparación integral.

Ahora, ambos fuera de la cárcel.​​​​​"Ellos no han devuelto un solo centavo al estado ecuatoriano es decir salen luego de tres o cuatro años, un poco más en el caso de Glas, pero sin que se cumpla la sentencia que les condenaron", así lo indicó César Montúfar, acusador del caso Odebrech.

Y cree que las fisuras no solo están en el sistema judicial. "La Fiscalía me parece con claridad no ha continuado con las investigaciones que debía investigar, la Procuraduría ha hecho muy poco para recuperar el dinero que fue robado al pueblo ecuatoriano".

Y en eso coincide Rodas y advierte que un sistema judicial permeable da cabida a estas irregularidades.

Esta propuesta de reforma será entregada la próxima semana en la Asamblea Nacional donde esperan tener eco.