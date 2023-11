Atamaint ratificó que la intención es entregar las credenciales a los legisladores nacionales y del exterior el próximo 13 de noviembre y al presidente de la república el 15, para que así se cumplan los tiempos previstos para la instalación del Legislativo y la posesión del nuevo jefe de Estado hasta el 1 de diciembre.

Para eso esperan que si no se presentan objeciones, el Tribunal Contencioso entregue la certificación en ese sentido hasta el sábado 4 de noviembre.

"Ya estaríamos habilitados para entregar inmediatamente después que estén firmes los resultados. Sin embargo, hay que organizar un poco de logística", indica Atamaint.

Mientras no se entreguen credenciales, la Asamblea Nacional no podría instalarse y el presidente electo no podría asumir funciones.