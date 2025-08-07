Cientos de personas participan en las movilizaciones contra el Gobierno, este 7 de agosto

En la tarde de este jueves 7 de agosto de 2025 se realizan, en Quito, movilizaciones en contra de las políticas del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>presidente Daniel Noboa Azín</a></b>. En las marchas participan <b>dirigentes, líderes e</b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ministros-interior-defensa-apoyo-ciudadano-suspension-leyes-LJ9902085 target=_blank></a></b>