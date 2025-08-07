Cientos de personas participan en las movilizaciones contra el Gobierno, este 7 de agosto

En la tarde de este jueves 7 de agosto de 2025 se realizan, en Quito, movilizaciones en contra de las políticas del presidente Daniel Noboa Azín. En las marchas participan dirigentes, líderes e integrantes de diferentes grupos sociales, quienes se concentraron en las afueras del edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado en la avenida 10 de Agosto y calle Bogotá.

Los activistas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) protestaron enérgicamente en contra de las intenciones del Primer Mandatario de intimidar a la Corte Constitucional (CC). "Esta actitud revela el carácter autoritario del Régimen que busca imponer un entramado legal al servicio de las élites económicas y el FMI", dice un comunicado.

También acudieron los integrantes de la Federación Médica Ecuatoriana. La convocatoria se hizo tras los 5 000 despidos de funcioarios públicos, a finales de julio de este año. Hoy, los manifestantes pidieron defender la salud, educación pública, el trabajo y la seguridad.

La marcha comenzó en la Caja del IESS y estaba previsto que avance hacia hacia las avenidas Patria, 6 de Diciembre y finalmente llegó a la CC.​​​​​​ También protestaron en contra de las leyes de Inteligencia, Seguridad e Integridad Pública, la fusión de ministerios, entre otros temas.

