A su criterio, las dos organizaciones que lograron el máximo apoyo popular deben definir el programa que ejecutarán en el país para ganar esos respaldos. "Los votos, sean de Pachakutik o de PSP, no son directamente endosables. No habrá que esperar mucho", reiteró.

Los más de 806 000 votos que obtuvieron en conjunto los candidatos de Pachakutik, Leonidas Iza , y del Partido Sociedad Patriótica, Andrea González , no son directamente endosables. Así lo anticipó la líder indígena y excoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, durante una entrevista para Contacto Directo.

Cecilia Velasque explicó que, tradicionalmente, el respaldo de Pachakutik se define tras una convención. "Es un voto ideológico coherente, dentro de la estructura no se vota por personas, sino por la organización política", aseguró.

Sobre las posibilidades de respaldar a la Revolución Ciudadana, Velasque anticipó que su proyecto político "no ha respondido a sectores populares, campesinos, de pueblos y nacionalidades". E indicó que la población indígena y los sectores más necesitados "no van a perder la memoria de que, en la etapa en la que pudieron hacer algo por nosotros, no lo hicieron".

Revise la entrevista completa en el video de portada, o escúchela a continuación: