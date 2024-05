Esto le molestó. "No me confunda las cosas", dijo. Desde su curul, Kronfle reconoció su amistad con Noboa, pero enfatizó que esto no se sobrepone a la conducción del Pleno.

Viviana Veloz asumió momentáneamente la Presidencia del Legislativo y tomó votación para la apelación, la cual tuvo solo 42 votos a favor y 71 en contra, por lo que Kronfle regresó a la conducción. Y suspendió la sesión hasta las 15:30.

Para las 18:00 están previstas las comparecencias de cinco ministros a la Comisión de Gobiernos Autónomos por el caso Olón, que se refiere a la tala de manglar en una zona que los comuneros aseguran que es protegida para un proyecto inmobiliario a cargo de una empresa que tiene como principal accionista a la primera dama Lavinia Valbonesi.

