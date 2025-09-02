Política
Caso Nene | El juicio contra Sebastián Barreiro continuará luego de que un tribunal revocara la nulidad de la audiencia

La Fiscalía General del Estado y la defensa de Rommel P., presunta víctima de oferta de tráfico de influencias, apelaron la decisión, señalando que el cambio de abogado no es causal de nulidad procesal.

   
    Imagen de archivo de marzo de 2024, durante la audiencia por presunto tráfico de influencias, en Quito.( API )
El juicio contra Sebastián Barreira Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, se reactivará en el caso Nene. El Tribunal de Apelación de la Corte de Justicia de Pichincha revocó la nulidad del juicio y ordenó que el proceso continúe desde el punto en que fue suspendido.

En marzo de 2025, un tribunal de primera instancia anuló lo actuado el 10 y 11 de ese mes, argumentando que no se garantizaba para Barreiro Abad el derecho a una defensa continua. Esto, debido a que sus abogados no seguirían en el proceso.

La Fiscalía General del Estado y la defensa de Rommel P., presunta víctima de oferta de tráfico de influencias, apelaron la decisión, señalando que el cambio de abogado no es causal de nulidad procesal.

Barreiro cumple con medidas alternativas a la prisión preventiva. Estuvo recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil, pero salió de ahí para defenderse en libertad tras pagar una caución.

Oferta de tráfico de influencias

El hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Sebastián Barreiro, y Daniel Redrován, quien fue asesor de la exfuncionaria, fueron acusados de oferta de tráfico de influencias, al supuestamente exigir dinero a una persona que trabajó como Coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia.

En este caso se quiso vincular a Verónica Abad, pero la Asamblea Nacional no dio paso a quitar su inmunidad.

