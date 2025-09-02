Caso Nene | El juicio contra Sebastián Barreiro continuará luego de que un tribunal revocara la nulidad de la audiencia

El juicio contra <b>Sebastián Barreira Abad</b>, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, se reactivará en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-nene-francisco-barreiro-inicio-juicio-HA8938696 target=_blank>caso Nene</a>. El Tribunal de Apelación de la Corte de Justicia de Pichincha r<b>evocó la nulidad del</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/veronica-abad-ecuador-desaparecio-escena-politica-HA9367832 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b>