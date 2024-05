Carolina Jiménez: "Venezuela está a favor de Ronny Aleaga; debería estar en prisión por la retención de mi hijo"

Si es la manera en la que piensan ayudarme, prácticamente me doy por perdida. Tenemos que tener claro. Venezuela está a favor del señor Aleaga. Se haga lo que se haga y lo que se tenga aquí legalmente solo nos va a servir a nosotros, porque allá hacen caso omiso de todos los documentos verdaderos y legales que se presentan. Ese es el verdadero problema.

Porque si fuera bajo la ley venezolana, este señor podría estar en prisión de seis meses a dos años solo por haber retenido a mi hijo indebidamente.

¿Confían en Cancillería, después de tener sospechas de que Aleaga tendría influencia en el consulado de Ecuador en Venezuela?

No me queda de otra, como ciudadana común y corriente, no tengo otra opción. El Estado tiene que ayudarme.

¿Con cuál argumento se quedaron al niño?

El único argumento que dieron para no devolverlo era que estaba siendo llevado vía terrestre y siendo expuesto públicamente, por un video que había difundido mi padre en el que se denunciaba que fuimos detenidos. Dijeron que estábamos mancillando el nombre de Venezuela. No me dieron ninguna otra razón, solo que el niño había sido expuesto a un grave peligro.

¿Ha podido mantener contacto con su hijo?

Recién el día de ayer pude conectarme con él unos cuantos minutos, gracias a que pudo contactarse con mi hermana y ella me lo pasó. Él está listo para viajar porque desde un inicio había dicho que quería venirse conmigo, que no me demore, que me está esperando.

