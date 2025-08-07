Política
Carlos Vargas, otro asambleísta de la Revolución Ciudadana, fue expulsado de sus filas

La razón: hoy "votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo" a favor de la reforma parcial, planteda desde el Ejecutivo, para eliminar el financiamiento electoral.

   
    Imagen de archivo del asambleísta por Guayas, Carlos Vargas.( Flickr de la Asamblea Nacional )
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) informó hoy, jueves 7 de agosto de 2025, que el legislador Carlos Vargas fue expulsado de sus filas. La razón: hoy "votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo" a favor de la reforma parcial, planteda desde el Ejecutivo, para eliminar el financiamiento electoral.

"No hay espacio para falsos revolucionarios (...), traicionando la equidad y la democracia que defendemos. En la Revolución Ciudadana preferimos ser menos, pero íntegros. La Patria se defiende, no se vende", informó la RC5 en un comunicado.

Indicó que Vargas abandonó los principios de la organización política. "No nos vendemos al mejor postor, ni cedemos ante el poder de facto". Seis legisladores de la RC5 han abandonado o han sido separados del bloque: Sergio Peña, David Arias, Jhajaira Urresta, Santiago Díaz y Carlos Vargas.

